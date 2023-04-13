Одно из сообщений фигурантка скандала уже "почистила".

Волонтер Василиса Мазурчук, которая накануне травила гибель украинского военного от рук российских палачей-неонацистов и получила в ответ тысячи комментариев с хейтом в свой адрес, заявила, что не собирается ни перед кем извиняться. Однако потом она "дала заднюю" и опубликовала новое сообщение.

Скриншоты предыдущего ответа Василисы сохранил Обозреватель. В нем волонтер утверждает, что "извиняться ни перед кем не собирается", так же не собирается и удалять пост.

"Господи, люди, спасибо за то, что пишете и поддерживаете. Я не собираюсь ничего удалять, потому что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Проклятия могут запихнуть куда-то далеко. Извиняться ни перед кем также не собираюсь, потому что единственные, кто должны извиняться за свои грех, - те, кто на нас напал и устраивает геноцид", - написала Мазурчук.

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Впрочем, сообщение Василиса почистила, потому что его уже нет на ее странице в Facebook.

Вместе с тем фигурантка сетевого скандала опубликовала новый пост, в котором уже нет слов об извинениях. Василиса теперь утверждает, что пользователи ее не так поняли и прочитали "криво".

"Еще раз люди, не читайте криво. Никто ничью гибель не высмеивал. Я не могу передать, насколько я хочу, чтобы они (вероятно, речь идет о русских - УНИАН) все исчезли. Пост был о том, что нет смысла просить (о спасении - УНИАН) у нелюдей и убийц - нет смысла. Лишь планомерное выдавливание нечисти с нашей земли. Только так. Жаль, что кто-то понял это как повод к травле", - ответила Мазурчук.

Однако такое оправдание не успокоило сеть. Под новым постом в Faceboоk собралось еще более тысячи комментариев с возмущением: "Не пиши криво, то и не будут читать криво... Лучше ничего не пиши, не пост, а какой-то вы*ер. Ты сама видео смотрела хоть? Там нет слов просьбы! Как у тебя вообще рука поднялась такое писать, свои хуже рашистов, тьфу" / "Лучше бы молчала, ты и мизинца этого парня не стоит. Язык важнее жизни человека, это как вообще?" / "Мадам, есть смысл, нет смысла, человек умирает, он не будет думать, что ему кричать".

Что известно о новом скандале в сети

Накануне киевская волонтерша, ранее занимавшая должность пресс-офицера полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс", Василиса Мазурчук, решила прокомментировать казнь российскими неонацистами украинского военного.

Сеть возмутили слова Мазурчук: женщина обвиняла погибшего бойца ВСУ, что тот умер на коленях, умоляя своих палачей о пощаде, а не как герой из голливудских лент - "непокоренным".

Пост за считанные часы собрал тысячи реакций возмущения и гневных комментариев.

Россияне показали видео с казнью военнопленного - что известно

11 апреля российская группировка неонацистов похвасталось кадрами, на которых украинскому бойцу отсекают голову ножом, когда тот еще был жив.

Благодаря огласке тысячи людей со всего мира уже вскоре убедились в новых зверствах российских захватчиков. МИД Украины официально обратилось в Международный уголовный суд Гааги, чтобы добиться наказания для русских палачей.

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