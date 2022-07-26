Обошлось без потерь и разрушений.

Российские оккупанты сегодня, 25 июля, обстреляли пять общин в Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Эсманская община: около половины девятого было 4 прихода из "Градов". В одиннадцать утра - 3 прихода из ствольной артиллерии. Хотинская община: в половине первого был минометный огонь со стороны России, 4 прихода. Белопольськая община: почти в два часа дня было 3 минометных выстрела по общине. Новгородская община: в пятнадцать часов был артобстрел, 10 приходов. Средино-Будская община: в половине девятого вечера россияне открыли огонь из минометов, 6 прилетов", - заявил глава ОВА.

По его словам, потерь и разрушений сегодня в области нет.

Напомним, на Сумщине оккупанты "денацифицировали" уличный туалет и попали в церковь.

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