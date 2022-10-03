Российские оккупационные войска не смогут сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на правобережной Херсонской области по нескольким причинам.
Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Эксперт назвал три причины:
- во-первых, система управления передовыми подразделениями работает на правобережке неэффективно, а в ряде локаций отсутствует как таковая;
- во-вторых, отсутствует полноценное обеспечение передовых подразделений, и они не способны в таких условиях вести оборону без поддержки артиллерии;
- в-третьих, большинство российских подразделений на правобережке истощенные и требующие восстановления боеспособности, они несли серьезные потери, а ротации и вывода не видели.
Все эти причины стали возможны благодаря кропотливой подготовке ВСУ условий для контрнаступления, отметил Коваленко.
"Правобережка – это ловушка для россиян, патово-суицидальная, о чем я говорю с июля. Вместо того, чтобы выбрать вариант и бежать, когда еще были мосты, они выбрали вариант остаться и сдохнуть. Точнее такой выбор сделало командование РОВ. Вот только бежать с правобережки оккупантам будет не так просто, как из Харьковской области или из-под Лимана. А потому, в скором времени мы с вами увидим большое количество видео как с групповыми заплывами брасом, так с их последствиями – утопленниками", – уверен эксперт.
Контрнаступление ВСУ на юге: актуальные новости
Напомним, 29 августа стало известно, что ВСУ пошли в контрнаступление на юге.
Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области и продвинулись на разных направлениях на расстояние от двух до нескольких десятков километров.
На данный момент на юге вдоль всей линии фронта продолжаются активные боевые действия, сообщили в ОК "Юг".