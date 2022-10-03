Все эти причины стали возможны благодаря кропотливой подготовке украинских бойцов, отметил обозреватель.

Российские оккупационные войска не смогут сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на правобережной Херсонской области по нескольким причинам.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт назвал три причины:

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во-первых, система управления передовыми подразделениями работает на правобережке неэффективно, а в ряде локаций отсутствует как таковая;

во-вторых, отсутствует полноценное обеспечение передовых подразделений, и они не способны в таких условиях вести оборону без поддержки артиллерии;

в-третьих, большинство российских подразделений на правобережке истощенные и требующие восстановления боеспособности, они несли серьезные потери, а ротации и вывода не видели.

Все эти причины стали возможны благодаря кропотливой подготовке ВСУ условий для контрнаступления, отметил Коваленко.

"Правобережка – это ловушка для россиян, патово-суицидальная, о чем я говорю с июля. Вместо того, чтобы выбрать вариант и бежать, когда еще были мосты, они выбрали вариант остаться и сдохнуть. Точнее такой выбор сделало командование РОВ. Вот только бежать с правобережки оккупантам будет не так просто, как из Харьковской области или из-под Лимана. А потому, в скором времени мы с вами увидим большое количество видео как с групповыми заплывами брасом, так с их последствиями – утопленниками", – уверен эксперт.

Контрнаступление ВСУ на юге: актуальные новости

Напомним, 29 августа стало известно, что ВСУ пошли в контрнаступление на юге.

Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области и продвинулись на разных направлениях на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

На данный момент на юге вдоль всей линии фронта продолжаются активные боевые действия, сообщили в ОК "Юг".