На местах уже работают спасатели.

Во вторник, 5 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики", - сообщил он.

О разрушениях и жертвах не сообщается. Мэр пообещал предоставить больше информации позже.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за последние сутки на Южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Осуществлял обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии, также наносил авиаудары парой вертолетов Ка-52.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, на Николаевщине у ВСУ есть тактическое преимущество, но готовятся и к наступательным действиям.

На днях в Николаевской области украинские военные уничтожили один из самых дорогих российских беспилотников "Форпост".

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