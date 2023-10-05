В результате российского удара полностью уничтожен четвертый этаж больницы, еще один - частично.

Российские оккупанты нанесли прямой удар по больнице в городе Берислав на Херсонщине. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"В Бериславе - прямое попадание в больницу", - сообщил Прокудин.

В частности, в результате российского удара полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренной помощи".

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До этого Прокудин сообщал, что враг нанес пять авиаударов в районе города Берислав.

По данным Минздрава Украины, произошел обвал перекрытий. Также вражеским огнем уничтожены 2 автомобиля "экстренки".

60-летний водитель "скорой" получил осколочное ранение головы, черепно-мозговую травму и открытый осколочный перелом правой голени. Пока его состояние средней тяжести. А 39-летний фельдшер получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение левого коленного сустава. Его состояние средней тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ситуация в Херсонской области - последние данные

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Херсонщине противник совершил 100 обстрелов, выпустив почти 700 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА. Только по Херсону враг выпустил 39 снарядов. Из - за российской агрессии в регионе один человек погиб, еще 16-получили ранения.

Также сегодня утром оккупанты ударили по Херсону. В результате этого обстрела жилых кварталов города погибли мужчина и женщина в возрасте примерно 50-55 лет.

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