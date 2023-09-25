Врачи не смогли спасти жизнь 55-летнего украинца.

От сегодняшнего удара РФ по Бериславу (Херсонская область) умерла третья жертва российских оккупантов. Речь идет о 55-летнем мужчине, попавшем под удар авиации.

Его ранения оказались слишком тяжелыми, заявил в своем Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"К сожалению, стало известно о смерти 55-летнего мужчины, который попал под удар вражеской авиации в Бериславе. Врачи боролись за его жизнь утром, но ранения оказались слишком тяжелыми", - написал глава ОВА.

Так, отметил Прокудин, в целом российский авиаудар по городу унес жизни трех человек, еще одна женщина - находится в больнице.

Авиация РФ ударила по Бериславу авиабомбами

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 25 сентября, российская авиация атаковала Берислав - на город сбросили четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы.

Впоследствии сообщалось, что из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека - 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. На момент вражеского удара они находились в помещении.

Еще два человека получили ранения. 55-летний мужчина находился в крайне тяжелом состоянии с переломом плеча, ранением грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.

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