Днем россияне обстреляли город из Градов - попали в жилую застройку.

В результате обстрела российскими оккупантами города Курахово Донецкой области в воскресенье погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

"Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Курахово", - заявил он.

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По словам Филашкина, сегодня днем россияне обстреляли город из Градов-попали в жилую застройку, на месте попадания погиб 31-летний мужчина.

"Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем", - отметил глава ОГА.

Он также призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области эвакуироваться.

Война в Украине - циничные обстрелы оккупантов

Ранее российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в Марганецкой общине, что на Никопольщине. В результате удара ранены двое парней 13 и 19 лет, один из которых в тяжелом состоянии.

Также россияне ударили по жилым домам в Днепровском районе Херсона. Из-за обстрела в собственной квартире погибла 50-летняя женщина. Также осколочные ранения получил 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Областной центр обстреляли захватчики с временно оккупированного левого берега. Во время этого обстрела был поврежден четырехэтажный дом, в нем погибла женщина.

На Харьковщине в результате обстрелов российскими оккупантами погибла женщина, а двое детей получили ранения. "10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 14 лет получила осколочные ранения", - сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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