В результате вражеского удара есть пострадавший, сообщили правоохранители.

Продолжается война в Украине, и в Шосткинском районе Сумской области российские захватчики ударили FPV-дроном по автомобилю полицейских, когда они выполняли служебные обязанности.

В результате прямого попадания дроном машина полностью уничтожена, ранен местный житель, который проходил мимо, его немедленно госпитализировали, сообщили в Национальной полиции.

"...полицейские вышли из машины и находились неподалеку, как услышали взрыв. От прицельного удара FPV-дрона пострадал местный житель...", - добавили правоохранители.

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Захватчики уже не раз из различного вооружения атаковали Сумскую область, в частности, били по приграничным населенным пунктам из минометов и артиллерии. В результате вражеских атак есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

В конце мая стало известно, что враги атаковали энергетические объекты региона дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударами оказались энергообъекты, расположенные в городах Конотоп и Шостка. В результате ударов возникли проблемы с поставками электричества населению.

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