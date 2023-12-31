Оккупанты вместе с представителями местных "администраций" систематически присваивают или уничтожают имущество местных жителей.

Российско-оккупационная власть продолжает нарушать права людей на временно оккупированных территориях востока и юга Украины, особенно что касается прав человека. Самым распространенным нарушением за текущий год является нарушение права на собственность. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне вместе с представителями местных оккупационных администраций, а также другими членами незаконных вооруженных формирований систематически присваивают или уничтожают имущество местных жителей.

"Граждане Украины, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий, в настоящее время не имеют возможности подтвердить право собственности на недвижимость. В связи с этим, оккупационная власть не стесняясь помогает своим "защитникам отечества", ветеранам боевых действий, особенно тем, которые принимали активное участие во время широкомасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ряд недвижимости на ТОТ используется в военных целях - в частности, для размещения личного состава и техники российско-оккупационных войск.

"Центр национального сопротивления призывает местное население на ТОТ продолжать передавать информацию о противнике, поскольку это самый эффективный способ ускорить освобождение оккупированных территорий", - заключают в ЦНС.

Война в Украине - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обратился к военным. Он назвал 2023-й еще одним сверхсложным годом борьбы за свою землю и свободу, годом, когда Украина выстояла благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам, благодаря каждому из них.

Также УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что угроза Европе начнет расти сразу после завершения войны в Украине.

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