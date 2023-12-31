Прогнозируемо, штурмы РФ оказались не эффективными.

Армия РФ в новогодние сутки попыталась в очередной раз вытолкнуть Вооруженные Силы Украины с важных плацдармов на левобережье Днепра. Враг не смог реализовать свой план.

Подробности о сегодняшних боях раскрыл Генштаб. Всего в течение суток произошло 42 боевых столкновения, говорят там.

"Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери", - отмечает ведомство.

На Купянском направлении ВСУ сдержали 11 атак оккупантов. Враг шел в бой возле Синьковки Харьковской области и ударил авиацией в районе Ивановки (Харьковская область). Артиллерийским и минометным огнем оккупанты "накрыли" около 10 населенных пунктов. Под ударом оказались: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг пытался идти в штурмы вблизи Макеевки (Луганская область). Россия применила авиацию для удара в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Григоровки, Резниковки, Звановки, Спорного Донецкой области. Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении было "горячо" возле Богдановки и Андреевки Донецкой области - там ВСУ сдержали 7 атак. Враг "крыл огнем" Богдановку, Ивановское, Клещиевку, Андреевку Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия Украины отбила 3 атаки врага возле Авдеевки и еще 9 атак в районе Первомайского Донецкой области. Оккупанты вели огонь по населенным пунктам Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении отбили атаку врага вблизи Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении Россия пыталась вернуть контроль над Работино (было отбито 4 атаки). Обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении Россия ударила авиацией по населенным пунктам Качкаровка и Красный Маяк, атаковал из артиллерии и минометов н. п. Ивановка, Садовое, Антоновка и Херсон Херсонской области.

Какая складывается ситуация на левобережье Днепра

На днях военный эксперт Александр Коваленко уточнил, какая ситуация складывается на левобережье Днепра. По его словам, враг хочет выбить ВСУ с позиций. Для этого армия РФ значительно увеличила численность войск: если в начале ноября можно было говорить о присутствии около 64 тысяч оккупантов, то по состоянию на декабрь - это более 74 тысяч оккупантов.

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