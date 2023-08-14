Враг уже не чувствовать себя в безопасности на оккупированной левобережной части Херсонской области.

Оккупанты и предатели планируют переместить так называемое оккупационное правительство с Арабатской Стрелки (Херсонская область) в Крым.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отмечает, что гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо говорит о возможности переноса "министерств" так называемого "правительства" Херсонщины для безопасности в аннексированный Крым.

Депутат Херсонского областного совета отмечает, что оккупанты и коллаборанты не могут безопасно чувствовать себя на оккупированной левобережной части Херсонщины.

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"Уже нет такого места, где они могли бы спокойно передвигаться", - сказал Хлань. При этом добавил, что их Силы обороны "достанут" и в Крыму.

Война в Украине - российская оккупация Херсонщины

Как сообщал УНИАН 9 августа, Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечал, что украинские военные совершили успешный рейд на левый берег Днепра в Херсонской области. Они, вероятно, прошли вглубь на 800 метров.

ISW ссылается на информацию российских военных блогеров, что ВСУ высадили до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

По мнению аналитиков, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо приуменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии помешал высадке десанта. Однако большинство известных российских военных блогеров подтвердили, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь.

Позже Силы обороны покинули левый берег Днепра. В ISW считают это "ограниченным рейдом", а не полноценным прорывом линии обороны.

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