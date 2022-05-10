Враг регулярно проводит воздушную разведку.

На Запорожском направлении российские оккупанты готовятся к возобновлению штурмовых действий. Но за прошедшие сутки еще активных боевых действий не проводили.

Об этом сообщается в утренней сводке Запорожской ОГА в Telegram.

"На Запорожском направлении противник активных боевых действий не проводил, хотя готовится к возобновлению штурмовых действий, чтобы улучшить свое тактическое положение. Российская армия осуществляла обстрел подразделений наших войск и гражданской инфраструктуры, сосредоточившись при этом на обороне занятых рубежей, чтобы не допустить продвижения подразделений Сил обороны Запорожского края по направлению государственной границы Украины. Враг регулярно проводит воздушную разведку", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Гуляйполе горела крыша жилого дома, хозяйственная постройка и еще одно неэксплуатируемое помещение. Кроме того, пламенем был охвачен жилой дом в Орехове.

Количество поврежденных в результате боевых действий жилых домов постоянно увеличивается. По имеющейся информации на сегодня по области полностью разрушено или частично повреждено 819 домовладений.

Ранее сообщалось, что в оккупированных районах Запорожской области россияне проводят фильтрацию жильцов. Они заставляют предпринимателей пройти новую регистрацию и выменивают у жителей местные сим-карты, чтобы иметь связь.

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