На Харьковском направлении противник улучшает инженерно-фортификационные сооружения и перегруппировывается.

На Харьковщине россияне готовятся к новому штурму Липцов и Волчанска, рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона.

По его словам, на Харьковском направлении враг хоть и продолжает штурмы, но с меньшей активностью, а свои усилия сосредоточил на улучшении инженерно-фортификационных сооружений и перегруппировывается.

"Сейчас на Харьковском направлении они проводят перегруппировку войск, заводят дополнительные резервы, чтобы возобновить с новой мощностью штурмовые действия не только на направлении Липцов, но и на направлении Волчанска", - сказал Литвин.

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По его словам, разрешение западных партнеров на удары ВСУ по территории РФ немножко улучшает тактическую обстановку на этом направлении.

"Такое разрешение улучшает нашу тактическую обстановку, сохраняет наши жизни. Но это разрешение ограничено и мы не можем бить на ту глубину, где основные резервы и основные силы противника находятся", - пояснил Литвин.

По его словам, на территории РФ враг накапливает войска. Уничтожать эти резервы можно, когда они выдвигаются с территории РФ и выводятся на передовые позиции, на линию боевого соприкосновения.

"Противник понимает, что мы можем наносить такие удары. И он просто может резервы и технику отодвинуть немножко дальше, куда мы не можем достать, потому что нет разрешения наших западных партнеров наносить удары именно по той или иной территории РФ", - отметил военный.

Бои в Харьковской области - разрешение на использование оружия

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна не получала неограниченного разрешения на применение западного вооружения для поражения российских объектов на территории РФ. По его словам, Украина будет работать с партнерами для расширения разрешений на применение западного вооружения по территории РФ, а сейчас есть ряд "правил" которых необходимо придерживаться.

Заведующий кафедрой политики России и Евразии в Rand Сэмюэл Чарап и директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро в колонке для The Washington Post прокомментировали разрешение США на ограниченное использование Украиной американского оружия для ударов по целям на территории России.

По их убеждению, удары по территории России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят ситуацию. Отмечается, что Харьковское наступление России уже завязалось в районе города Волчанск, который расположен менее чем в пяти милях (около 8 км, - ред.) от российской границы. С ударами по линиям снабжения в самой России наступление может замедлиться еще больше, но россияне, скорее всего, приспособятся, как и к предыдущим шагам США.

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