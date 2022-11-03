Оккупанты хотели втянуть ВСУ в городские бои.

Российские войска не собираются оставлять Херсон, но "жест доброй воли" в ближайшие недели может произойти.

Как рассказал военный эксперт, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун в новом выпуске "Аргумент", Россия специально запустила ИПСО о якобы намерении покинуть Херсон, но потеря захваченного после 24 февраля региона, в первую очередь, будет имиджевой потерей для Путина.

По словам Ягуна, из Херсона оккупанты пытались сделать "ловушку", чтобы отвлечь ВСУ городскими боями и вторгнуться в тыл украинских военных.

"Враг пошел на очень интересный шаг: он попытался спровоцировать украинские войска на контрнаступление неподготовленное, начав информационную кампанию "все пропало", "все кидаем", "эвакуация"... Реально же оккупационная администрация в Скадовск. В Херсоне никого из коллаборантов точно не осталось, но из Херсона попытались сделать "ловушку", где сконцентрировали последние подразделения, которые могли собрать на фронте... Огромное количество этих войск реально имеют гражданскую одежду, то есть все сделано для того, чтобы втянуть в городские бои украинские войска и попробовать выйти в тыл к нашим ВСУ и организовать "территориально-партизанские игры", - прокомментировал эксперт.

Украинцы же это очень быстро выкрыли, отметил Янгун: "И сейчас у них (россиян - УНИАН) другая тактика: строят фортификационные сооружения. То есть, они не собираются сдавать Херсон".

Вместе с тем продвижение украинских сил продолжается, хоть и не быстрыми темпами. Как отметил Ягун, у этого продвижентя есть свои плюсы: во-первых, сокращается фронт, а во-вторых - ВСУ больше контролируют переходы через Днепр.

Ягун считает, что никаких штурмов города не будет, а будет игра на вытеснение.

"Если случится провал этого фронта, они просто не смогут эвакуировать технику, а личный состав они могут бросить. Это будет игра на вытеснение, никто никого штурмовать в лоб не будет", - сказал он.

Эксперт подытожил, что не исключает "жест доброй воли" россиян в ближайшие недели.

Война - новости: ситуация на Херсонском направлении

На юге продолжается контрнаступление ВСУ, украинские бойцы бьют по логистическим путям противника, по которым группировке оккупантов перебрасывают боеприпасы и технику.

В ответ Россия отправила на Херсонское направление десятки тысяч подготовленных бойцов и частично мобилизированных. Последние, по замыслу Кремля, должны будут прикрывать боеспособные части в случае прорыва обороны.

Вместе с тем россияне пустили слухи о якобы готовности "эвакуироваться" на левый берег Днепра. 3 ноября гауляйтер Стремоусов заявил о "непростой ситуации" в городе, а из захваченной ОВА исчез триколор.

Накануне оккупанты утверждали, что закрыли движение через Днепр для гражданского транспорта.

По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на самом деле просто делают вид "отступления": "Мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону".

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, враг просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения по Херсону.

В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для возможных провокаций.

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