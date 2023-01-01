Накануне российская армия нанесла ракетные удары по Украине, Силы обороны сбили 12 из более 20 запущенных крылатых ракет.

Россия во время вчерашнего ракетного обстрела Украина впервые с начала полномасштабного вторжения применила ракетоносители с Каспия.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона. Она объяснила, о чем это может свидетельствовать.

"Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители с Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять эти запасы", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, Украине довольно удачно удается удерживать под огневым контролем логистику врага, в том числе на Левобережье.

Ракетные удары по Украине

Как сообщал УНИАН, днем 31 декабря российская армия нанесла ракетные удары по Украине.

Ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины сбили 12 из 20 ракет. Российская армия запускала ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки войска РФ нанесли по Украине 31 ракетный и 12 авиационных ударов. Кроме того, в новогоднюю ночь украинские бойцы уничтожили 45 дронов-камикадзе.

Сегодня, 1 января, Наталья Гуменюк сообщила, что вражеских кораблей в Черном море существенно уменьшилось, а ракетоносителей в пунктах базирования на боевом дежурстве нет.

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