Было около 5 самолетов стратегической авиации Ту-95мс, которые осуществили пуски крылатых ракет "Х-101", "Х-555" по территории нашей страны.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, с чем сегодня имели дело украинские силы ПВО.

"Сегодня вылетели самолеты стратегической авиации Ту-95мс, это бомбардировщики-ракетоносцы. Было около пяти этих самолетов и осуществили пуски крылатых ракет "Х-101", "Х-555", которые обычно они (российские захватчики - УНИАН) запускают. Это дальнобойное высокоточное оружие ... сейчас имеем информацию по 12 уничтоженным этим крылатым ракетам", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что во время ракетных ударов враг запускает разведывательные БПЛА не столько с целью отследить впечатление целей, сколько выявить позиции украинской ПВО.

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"Даже не столько последствия интересуют врага, хотя они тоже интересуют, а место расположения наших ПВО - это важная информация для врага. И когда работает наше ПВО, то враг пытается осуществлять воздушную разведку чтобы в режиме реального времени иметь такую информацию об их расположении", - сказал Игнат.

Массированный удар по Украине 31 декабря - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, российская армия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины. Российские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины сегодня сбили 12 из более 20 крылатых российских ракет. Российская армия запускала ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что 31 декабря около 13.00 враг атаковал Украину из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря и оперативно-тактических комплексов наземного базирования "Искандер-М".

В Киевской области во время ракетной атаки Российской Федерации сбит вражеский летательный беспилотный аппарат "Орлан-10". Российские захватчики пытались осуществлять воздушную разведку и выявить позиции украинской ПВО

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