В течение 18 августа российские войска провели преимущественно безуспешные наземные атаки на востоке.

Российское командование впервые с 6 июля 2022 года не заявляло о территориальных достижениях в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В течение 18 августа российские войска провели в основном безуспешные наземные атаки на восточной оси, констатируют аналитики.

Оккупанты не наносили подтвержденных ударов в районе Изюма и Славянска и населенных пунктов на границе Харьковской и Донецкой областей.

В то же время МО России заявляло об ударах по украинским позициям в Мазановке (в 20 км от Славянска), что подтверждает предположение аналитиков, что ВСУ вытеснили врага из населенного пункта.

Безуспешной выдалась "вылазка" оккупантов на Северск из Николаевки. На Бахмут противник, вероятно, наступает с трех направлений, намереваясь выйти на трассу Горловка – Бахмут: из Горловки на юго-запад по трассе, от Соледара на северо-восток по этой же трассе и с района Клиновое – Вершина.

Русские войска продолжали наносить массированные артиллерийские удары по украинским позициям в Авдеевке и окрестностях и на запад от Донецка для поддержки наземных атак.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

Вас также могут заинтересовать новости: