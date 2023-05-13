По мнению главнокомандующего, потери, которые понесет Россия в этой войне, остановили бы любую страну от дальнейших действий.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что тактика россиян в этой войне сводится к тактике Орды - уничтожения, зато Украина считает каждую человеческую жизнь и каждый потраченный снаряд.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал", он подчеркнул, что россияне действуют как захватчики.

"Они идут, чтобы уничтожить наши дома, убить наших женщин, убить детей, сделать так, чтобы эта земля никогда не была плодородной. Вот такую тактику они используют. Хуже всего, что я знаю, что у них есть возможности, чтобы сделать именно так", - сказал Залужный.

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По его словам, Украина имеет другую тактику и стратегию и не имеет смысла тратить большое количество боеприпасов, чтобы разрушать свою собственную инфраструктуру.

"Мы считаем каждый снаряд, каждую мину, каждую человеческую жизнь. А они действуют как орда", - подчеркнул главнокомандующий.

По его мнению, потери, которые понесет Россия в этой войне, остановили бы любую страну от дальнейших действий.

"15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский союз. Сейчас потери РФ намного больше и это ее не останавливает. Поэтому вывод только один: самое дешевое, что есть в этой стране, - это человеческая жизнь. У нас это наоборот - самое дорогое", - подчеркнул Залужный.

Потери РФ в Украине - детали

По данным украинского Генштаба, потери россиян по состоянию на утро 12 мая составляют около 197 тыс. 670 военных, из которых 750 ликвидированы за сутки. Также уничтожены десятки тысяч единиц техники россиян.

Военные эксперты уже не раз заявляли о том, что Россия использует так называемые "мясные" атаки, отправляя своих военных на смерти и не ценя их жизни.