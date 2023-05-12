В последние дни Россия теряет всё больше солдат за каждые сутки.

За вчерашний день украинские защитники ликвидировали 750 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уже потеряла около 197 670 своих солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

За вчерашний день украинские бойцы также уничтожили:

5 танков (всего ‒ 3745),

8 боевых бронированных машин (7295),

15 артиллерийских систем (3068),

2 РСЗО (559),

2 установки ПВО (312),

9 беспилотников оперативно-тактического уровня (2636),

12 автомобилей и автоцистерн (5996),

2 единицы специальной техники (393).

Российские потери в Украине – последние новости

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 14 ударов по российским оккупантам в Украине. Также силами артиллерии были поражены 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны.

Видео дня

Из-за высочайших потерь в боевой технике россияне переходят на всё более старые образцы вооружений, снятые с хранения. Так, в зоне боевых действий в Украине заметили российский Т-55, обвешанный "двойной защитой" – пружинами из-под кроватей.

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