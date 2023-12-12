Под ограничения попали компании в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах Китае, Швейцарии, Сингапуре, Кыргызстане, Таджикистане, на Мальдивах.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против более 150 физических и юридических лиц, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Кремль постепенно превращает Россию в экономику военного времени, но военная машина Путина не может выжить только за счет внутреннего производства. Наши сегодняшние санкции продолжают усиливать давление на добровольных поставщиков и сетей из третьих стран, которые предоставляют России ресурсы, которые ей отчаянно нужны для наращивания и поддержки своего военно-промышленного комплекса", – отметила министр финансов Джанет Йеллен.

Как отмечается на сайте Минфина, санкции направлены на прекращение деятельности физических, юридических лиц и сетей в третьих странах, которые способствуют, организуют и обеспечивают передачу ключевых технологий, оборудования и ресурсов конечным пользователям российской военно-промышленной базы.

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Санкции ввели не только против россиян, но и против некоторых граждан Пакистана, Китая, Турции. Под ограничения попали компании в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах Китае, Швейцарии, Сингапуре, Кыргызстане, Таджикистане, на Мальдивах.

Также Минфин США наложил санкции на следующие российские банки: акционерное общество "Экспобанк" – российский коммерческий банк; акционерное объединение "Объединенная инвестиционная группа" – российская инвестиционная компания; расчетная небанковская кредитная организация "Металлург " – российский коммерческий банк; "Сигнал Инвест" – российское финансовое учреждение.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС ввел ограничительные меры против 6 человек и 5 компаний, причастных к разработке и производству в Иране беспилотных летательных аппаратов, применяемых в незаконной агрессивной войне России против Украины.

Это первые санкционные решения, одобренные в соответствии с вновь созданным правовым регулированием для ограничительных мер ввиду военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Эти санкции дополняют предыдущие четыре раунда ограничительных мер в отношении иранских дронов, уже реализованных в рамках других санкционных режимов.

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