Заявлено, что на борты собираются установить штанги дозаправки в воздухе.

В России заявили о планах модернизировать почти все бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, в частности, поставив на них штанги дозаправки, которые дают полет на несколько часов, пишет Defense Express.

Заявлено, что модернизация Ту-22М3М будет проводиться на базе тех же Ту-22М3, и от своего базового варианта этот самолет должен отличаться только двумя вещами.

"Первая - обновленная бортовая радиоэлектронная аппаратура и возможность применять сверхзвуковую крылатую ракету типа Х-32, производимую путем переработки из старых Х-22. Вторая и самая чувствительная вещь - установка штанги дозаправки в воздухе в носовую часть, которая превращает Ту-22М3М по сути в дальний бомбардировщик", - говорится в публикации.

По заявлениям россиян, возможность дозаправиться в воздухе увеличивает боевой радиус для Ту-22М3М от 2400 км до 8000 км. Что при крейсерской скорости в 950 км/ч или даже максимальной до 2300 км/ч в теории позволяет Ту-22М3М выполнять полет в течение нескольких часов.

Дозаправка МиГ-31К в воздухе

Напомним, ранее сообщалось, что россияне в последнее время активно тренировались дозаправлять в воздухе свои истребители МиГ-31К, носители ракет "Кинжал". И это влияло на продолжительность тревог.

Как предположил военный эксперт Владислав Селезнев, россияне понимают, что украинцы соблюдают нормы и правила поведения, когда слышат сигнал воздушной тревоги: "Поэтому россияне отрабатывают задачу дозаправки в воздухе авиационным керосином, а мы по 3 - 4 часа находимся в укрытиях".

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