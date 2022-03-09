Россияне уже потеряли от 8 до 10% военной техники, которая была стянута для вторжения в Украину.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки.
По оценкам США, эта техника сейчас уничтожена или выведена из строя.
Речь идет о танках, самолетах, артиллерии и другом военном имуществе.
На прошлой неделе американская разведка сообщала о потерях от 3% до 5% единиц техники РФ в Украине.
Украина потеряла такой же процент своего имущества.
Ранее в Минобороны США заявили, что Россия выпустила в Украине более 625 ракет и задействовала почти всю подготовленную боевую мощь.
По состоянию на утро 7 марта было известно, что, по оценкам Пентагона, Российская Федерация с начала войны выпустила по Украине 600 ракет. Кроме того, захватчики использовали 95% накопленной на границах мощности.