Речь идет о танках, самолетах, артиллерии и другом военном имуществе.

Россияне уже потеряли от 8 до 10% военной техники, которая была стянута для вторжения в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки.

По оценкам США, эта техника сейчас уничтожена или выведена из строя.

Речь идет о танках, самолетах, артиллерии и другом военном имуществе.

На прошлой неделе американская разведка сообщала о потерях от 3% до 5% единиц техники РФ в Украине.

Украина потеряла такой же процент своего имущества.

Ранее в Минобороны США заявили, что Россия выпустила в Украине более 625 ракет и задействовала почти всю подготовленную боевую мощь.

По состоянию на утро 7 марта было известно, что, по оценкам Пентагона, Российская Федерация с начала войны выпустила по Украине 600 ракет. Кроме того, захватчики использовали 95% накопленной на границах мощности.

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