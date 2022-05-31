Из-за блокирования Россией портов Украина не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно создает продовольственный кризис в мире, чтобы вызвать миграционный кризис в Европе и нанести ущерб Украине.

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Сейчас из-за того, что Россия заблокировала наши порты на Черном море и захватила нашу часть берега Азовского моря, мы не можем отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на складах в нашей стране. Это тот объем, который должен был выйти на внешний рынок. И блокирование Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат, дорожает продовольствие в разных странах. А значит, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы", - отметил президент.

По мнению Зеленского, эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис.

Он считает, что это то, к чему и стремится российское руководство.

"Они сознательно создают эту проблему. Чтобы и всей Европе было сложно. И чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт. Именно те миллиарды, которые очень нужны сейчас нашей экономике. А жителей африканских и азиатских стран российское государство использует просто как разменную монету", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что на таком фоне выглядят особенно циничными рассказы русских представителей разного уровня о том, что якобы какие-то санкции не позволяют им нарастить их экспорт продовольствия.

"Мол, они хотят не допустить кризиса. Но якобы санкции им мешают. Ясно, что они лгут, как и всегда. Во-первых, российское продовольствие санкциями не блокировали. А во-вторых – на нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже, как минимум, полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то вчерную продать. Так продать, чтобы и денег заработать на украденном и сохранить дефицит на легальном рынке", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 30 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

Вас также могут заинтересовать новости: