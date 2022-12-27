Наблюдается активность противника в Черном море, подготовка стратегической и тактической авиации, также существует вероятность не нанесения массированного ракетного удара, а комбинированного - с использованием дронов-камикадзе.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала признаки, свидетельствующие о намерениях россиян нанести массированную атаку по Украине именно в праздничные дни. Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Во-первых, они действительно пытаются лишить нас света и светлых праздников - это понятно, это их такая террористическая тактика. Во-вторых, мы наблюдаем их определенную активность. Они длительное время не выводили ракетоносители в Черное море на боевое дежурство, сейчас там находится три ракетоносителя, два из которых подводные. Напомню, что это определенным образом усложняет выявления самого пуска ракет, но все же не делает невозможным для нашего попадания противовоздушной обороны, поэтому мы готовы и будем реагировать", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что украинские военные также фиксируют подготовку вражеской стратегической и тактической авиации к массированному ракетному удару.

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"Но все же помните, что тактика врага может меняться, не обязательно это будет массированная ракетная атака или может быть комбинированной. Напомним, что они (россияне – УНИАН) недавно получили партию дронов и уже начали их использовать", - отметила Гуменюк.

На уточняющий вопрос, как часто сейчас оккупанты запускают дроны-камикадзе на юг или приберегают их именно для массированных атак, она ответила, что россияне изменили подходы к использованию БпЛА.

"Именно то, что они не используют их так часто, как беспилотники из предыдущей партии, как мы наблюдали, говорит об определенном изменении тактики их действий. Они пытаются использовать их для обнаружения противовоздушной обороны - первая волна именно на это направлена, а потом уже идет следующая - ударная волна. Это мы вычислили по их предыдущим нападениям на наши системы ПВО и энергетическую систему",- пояснила Гуменюк.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга отметила, что украинцы должны быть готовы к возможной массированной или одиночной ракетной атаке, но не паниковать.

Иранские "Шахеды" в войне РФ против Украины

Как известно, Иран поставляет России военные беспилотники, которые захватчики используют для атак по Украине.

По данным украинской разведки, первая партия беспилотников, купленных Россией в Иране, насчитывала около 400 аппаратов, вторая – около 250.

Большинство "мопедов" сбиваются еще до того, как они достигают своих целей. Так, по последним данным ВСУ, уже сбита треть второй партии "Шахедів".

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