Тем временем украинские защитники нанесли 5 авиаударов по районам сосредоточения оккупантов.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и один авиаудар по территории Украины.

В то же время украинские защитники нанесли 5 авиаударов по районам сосредоточения оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также вооружения и военной техники оккупантов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника", - говорится в сообщении.

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По последним данным, с 24 февраля украинские военные ликвидировали более 102 тысяч российских оккупантов.

В ВСУ рассказали, как погода влияет на освобождение украинской территории от россиян. Отмечается, что логистика работает над тем, чтобы у украинских военнослужащих были возможности привыкнуть к зимним условиям.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни особенно прислушиваться к воздушным тревогам. Он попросил украинцев быть готовыми к любым сценариям.

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