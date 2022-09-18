Россия расширила цели, по которым готова наносить ракетные удары.
Об этом говорится в сводке британской разведки Twitter.
С 24 февраля 2022 года россияне выпустили по Украине несколько тысяч ракет большой дальности. Однако за последние семь дней РФ расширила цели для ударов по гражданской инфраструктуре - даже там, где оккупанты не видят немедленных военных последствий.
Сюда вошли удары по электросетях и дамбах на реке Ингулец в Кривом Роге.
"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила цели, по которым она готова наносить удары, пытаясь прямо подорвать моральный дух украинского народа", - говорится в сводке разведки.
Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры с 11 сентября - когда командованию РФ уже не удалось скрыть поражение своих войск под Харьковом.
В тот день была атакована крупнейшая в Украине ТЭС на Харьковщине, в результате чего временно исчезал свет почти на всем левобережье, произошли перебои с движением железнодорожного транспорта.
Позже Россия нанесла удары по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, подтопив несколько районов города. Это в Институте изучения войны расценили как попытку оккупантов помешать переброске сил ВСУ через реку на Херсонское направление.
Зеленский назвал удары России по критической инфраструктуре прямым актом терроризма.