Речь идет об ударах по электросетях и дамбах на реке Ингулец

Россия расширила цели, по которым готова наносить ракетные удары.

Об этом говорится в сводке британской разведки Twitter.

С 24 февраля 2022 года россияне выпустили по Украине несколько тысяч ракет большой дальности. Однако за последние семь дней РФ расширила цели для ударов по гражданской инфраструктуре - даже там, где оккупанты не видят немедленных военных последствий.

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Сюда вошли удары по электросетях и дамбах на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила цели, по которым она готова наносить удары, пытаясь прямо подорвать моральный дух украинского народа", - говорится в сводке разведки.

Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры с 11 сентября - когда командованию РФ уже не удалось скрыть поражение своих войск под Харьковом.

В тот день была атакована крупнейшая в Украине ТЭС на Харьковщине, в результате чего временно исчезал свет почти на всем левобережье, произошли перебои с движением железнодорожного транспорта.

Позже Россия нанесла удары по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, подтопив несколько районов города. Это в Институте изучения войны расценили как попытку оккупантов помешать переброске сил ВСУ через реку на Херсонское направление.

Зеленский назвал удары России по критической инфраструктуре прямым актом терроризма.

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