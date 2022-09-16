Аналитики Института изучения войны считают, что ударами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога россияне пытаются нарушить плацдарм ВСУ в Херсонской области.
Об этом говорится в отчете ISW.
"Российские силы, вероятно, продолжают наносить удары по украинским плотинам на реке Ингулец, чтобы поднять уровень воды и "подорвать" украинский плацдарм на севере Херсонской области", - утверждают аналитики.Видео дня
Это будет угрожать украинским логистическим путям точно так же, как ВСУ угрожают российским переправам через Днепр, отмечают в Институте.
Удары по критической инфраструктуре Кривого Рога
14 сентября Россия атаковала гидротехнические сооружения Кривого Рога крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер", одна из них попала, в том числе, и в водопровод 600 мм, там произошла крупная авария.
Из-за атаки РФ уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. Прошла эвакуация жителей нескольких районов.
15 сентября россияне повторно ударили по гидротехническим сооружениям города.
По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты, вероятно, хотели повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению в свете недавних сообщений о том, что ВСУ пытаются расширить свой плацдарм через реку в районе Давыдова Брода.