14 и 15 сентября россияне атаковали гидротехнические сооружения Кривого рока крылатыми ракетами.

Аналитики Института изучения войны считают, что ударами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога россияне пытаются нарушить плацдарм ВСУ в Херсонской области.

Об этом говорится в отчете ISW.

"Российские силы, вероятно, продолжают наносить удары по украинским плотинам на реке Ингулец, чтобы поднять уровень воды и "подорвать" украинский плацдарм на севере Херсонской области", - утверждают аналитики. Видео дня

Это будет угрожать украинским логистическим путям точно так же, как ВСУ угрожают российским переправам через Днепр, отмечают в Институте.

Удары по критической инфраструктуре Кривого Рога

14 сентября Россия атаковала гидротехнические сооружения Кривого Рога крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер", одна из них попала, в том числе, и в водопровод 600 мм, там произошла крупная авария.

Из-за атаки РФ уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. Прошла эвакуация жителей нескольких районов.

15 сентября россияне повторно ударили по гидротехническим сооружениям города.

По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты, вероятно, хотели повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению в свете недавних сообщений о том, что ВСУ пытаются расширить свой плацдарм через реку в районе Давыдова Брода.

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