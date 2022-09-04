Взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением почв и вод, гибелью флоры и фауны.

Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Стратегического командования со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

"Взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением почв и вод, гибелью флоры и фауны", - отметил он.

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По последним данным, около 200 тысяч квадратных километров территории Украины требует разминирования. За полгода пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более двух тысяч авиабомб.

"Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем чувствовать не одно десятилетие", - подытожил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет. Обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно.

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