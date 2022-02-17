В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных.

Пентагон фиксирует переброску войск России ближе к границам Украины.

Об этом заявил в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, цитирует Reuters.

"Не так давно я сам был солдатом. Я знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете это, если намерены собирать вещи и идти домой", - сказал глава Пентагона.

По его данным, Россия также пополняет запасы крови.

Кроме того, разведка США констатирует повышение наступательных позиций РФ в оккупированном Крыму.

"Мы видим, что они (боевые самолеты – ред.) летают в большом количестве. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью", - добавил Остин.

НАТО, по словам Остина, изучило пути повышения своей военной готовности, поскольку развертывание Москвы "подводит российские войска просто к порогу НАТО".

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российское отведение. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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