Противники бросают в Авдеевку даже спецназовцев, поделился защитник Украины.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал о текущей ситуации на Авдеевском направлении.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Авдеевском направлении. "На полосе обороны нашей бригады практически все без изменений. Трудно, но ситуация, все практически позиции и территория контролируется в сводной зоне. Противник за последние сутки усилил артиллерийские, танковые, минометные обстрелы наших позиций. Очень усилил", - рассказал Цехоцкий.

Кроме того, "традиционно" не прекращаются сбросы с вражеских дронов. "Чувствуется, что они напрягли все свои мышцы, если можно так назвать, все, что у них есть в наличии, для того, чтобы достичь определенных успехов. Не определенных, а мы знаем, какой успех - взять Авдеевку, окружить ее, зайти туда, захватить, отрапортовать своему фюреру", - сказал офицер.

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Он подчеркнул, что украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы такого не случилось. "На нашем участке ситуация абсолютно точно контролируемая нашими подразделениями", - добавил Цехоцкий.

На вопрос насчет того, кто именно входит в те силы врага, которые пытаются наступать на их участке, офицер рассказал, что "большую концентрацию они делают на саму Авдеевку, поэтому туда бросают уже и спецназ, насколько уже доступна информация есть во всех пабликах".

"У нас традиционно пока идут так называемые "первый армейский корпус", усиленный подразделениями 110-й мотострелковой бригады... Десятками за сутки уничтожаем. За минувшие сутки, видимо, до 50 было убитыми, ранеными", - сказал военнослужащий. Он также отметил, что враг пытается отвлекать внимание от самой Авдеевки и концентрирует значительный шквал огня по всей линии фронта.

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Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 16 февраля, Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отразили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще пять атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

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