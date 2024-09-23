Оккупанты сосредоточились на Кураховском и Угледарском направлениях, отметил воин.

Продолжается война в Украине, - российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться в Донецкой области, и сейчас критическая ситуация под городом Угледар.

Такой информацией поделился в эфире "Киев24" военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Последние дни были очень сложными, враг сосредоточил все усилия на Донетчине. Делал вид, что сейчас не осень 2024 года, а весна 2022. То есть наступал везде, подтянул все резервы, что смог - и по технике и по личному составу. Лез везде. Кураховское направление уже неделю как для него самое важное", - сказал военный.

По словам Сазонова, оккупанты переключились на Кураховское направление именно из-за того, что сейчас им не удается продвигаться в сторону Покровска. "Продвигаться дальше на Покровск, Мирноград ему невозможно. Они вышли к городу (Покровск, - УНИАН) достаточно близко, они накрывают его, чем могут, обстреливают. Но продвигаться дальше не получается, они бьются за небольшие куски рядом. Селидово они взять также не смогли, хотя я не помню, когда концентрировали столько войск они - там целый корпус армейский и дополнительно танковые силы", - добавил Сазонов.

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По словам военного, самой тяжелой сейчас является ситуация в районе Угледара Донецкой области. "Они прорываются с двух сторон к нему, это угрожает логистике. И там критическая ситуация сейчас под Угледаром - ребята держатся, но ситуация очень тяжелая. И также они активно пытаются прорваться к Курахово, штурмуя Острое и заходя с севера. Курахово защищать достаточно трудно, там степь", - рассказал воин.

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Накануне аналитики DeepState сообщали, что россияне пытаются окружить Угледар с двух сторон. Одной из причин такой проблемы эксперты называют отказ от ротации 72-й ОМБр с этого направления.

Между тем Силы обороны продолжают наносить ощутимые потери врагу. Так, только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1330 оккупантов и сожгли десятки единиц вражеской техники.

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