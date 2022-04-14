Добытые военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины.

Россия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Добытые военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины. В частности группировка российских войск "Центр", которая действовала на Черниговском и Сумском направлениях, получила задание захватить левобережную часть Киева", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, об этом говорится в боевом распоряжении командиру 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа

В документе определены этапы проведения наступления и задачи для личного состава бригады.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что из-за регулярных неудач россияне изменили свою тактику в войне против Украины и перешли к "плану Б".

Вас также могут заинтересовать новости: