Русские захватнические войска развернули логистическую базу в районе Новой Каховки Херсонской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"На Таврическом направлении, в районе Новой Каховки, противник развернул логистическую базу. Активных действий не проводит", - говорится в сообщении.
Также на Южнобугском направлении захватчики принимают меры по восстановлению боеспособности. Продолжают проведение мероприятий инженерного обеспечения. Огнем артиллерии пытаются блокировать действия подразделений Вооруженных сил Украины.
Напомним, что ранее в Новой Каховке захватчики призвали украинцев наняться на работу в "полицию". Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предупредил, что предателям грозит серьезное наказание.