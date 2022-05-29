По данным ГУР во вторжении в Украину участвовало около 2500 боевиков из Чечни.

На фоне полномасштабного военного вторжения Россия отправила в Украину в составе добровольцев из Чечни осужденных, у которых еще не истек срок наказания.

Из 953 отправившихся из Чечни в Украину добровольцев 101 человек "с уголовным прошлым и настоящим". Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".

Как говорится в сообщении, один из отправленных в Украину чеченцев — неоднократно судимый Бекхан Тайсумов, который до конца 2022 года должен был отбывать срок в колонии общего режима за мошенничество.

Также в Украину был отправлен Тамерлан Магамерзуев, который был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года. Вместо отбывания срока он уехал в Украину, пропустив также заседания суда по другому делу.

Примечательно, что до исполнения наказания он не имел права пересекать границы РФ.

Как отметил в своем ТГ-канале российский оппозиционер Михаил Ходорковский, сотни рецидивистов уже на фронте.

"Наших героев содержали в зонах в жестких условиях как особо опасных рецидивистов, склонных к нарушению режима. Среди них — осужденные за участие в бандформированиях, разбой, грабеж, незаконный оборот оружия, психотропных и ядовитых веществ... сотни рецидивистов уже на фронте, в то время как дома судебные заседания по ним отменяются — из-за "неявки" подсудимых", - отметил Ходорковский.

Война в Украине:

7 мая появилась информация о том, что "кадыровцы" грабят не только украинцев, но и оккупантов.

14 мая стало известно о том, что РФ бережет военных из Чечни, поэтому сразу же готова их обменивать.

17 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты планируют сделать чеченских боевиков "кураторами" над восстановлением Мариуполя. По его словам, россияне отдадут им контроль над городским портом и наделят их "правом мародерствовать".

По данным ГУР, во вторжении в Украину участвовало около 2500 боевиков из Чечни. Приблизительно 100 из них были убиты, 300 – ранены, более 60 – сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию.

Позже стало известно, что в Чечне приостановили набор кадыровцев на войну после того, как украинская разведка опубликовала личные данные почти 2500 боевиков, набранных чеченскими властями.

18 мая разведка Великобритании заявила о том, что двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова - Адам Делимханов, вероятно, был полевым командиром чеченских боевиков в Мариуполе.

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