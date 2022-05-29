На фоне полномасштабного военного вторжения Россия отправила в Украину в составе добровольцев из Чечни осужденных, у которых еще не истек срок наказания.
Из 953 отправившихся из Чечни в Украину добровольцев 101 человек "с уголовным прошлым и настоящим". Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".
Как говорится в сообщении, один из отправленных в Украину чеченцев — неоднократно судимый Бекхан Тайсумов, который до конца 2022 года должен был отбывать срок в колонии общего режима за мошенничество.
Также в Украину был отправлен Тамерлан Магамерзуев, который был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года. Вместо отбывания срока он уехал в Украину, пропустив также заседания суда по другому делу.
Примечательно, что до исполнения наказания он не имел права пересекать границы РФ.
Как отметил в своем ТГ-канале российский оппозиционер Михаил Ходорковский, сотни рецидивистов уже на фронте.
"Наших героев содержали в зонах в жестких условиях как особо опасных рецидивистов, склонных к нарушению режима. Среди них — осужденные за участие в бандформированиях, разбой, грабеж, незаконный оборот оружия, психотропных и ядовитых веществ... сотни рецидивистов уже на фронте, в то время как дома судебные заседания по ним отменяются — из-за "неявки" подсудимых", - отметил Ходорковский.
Война в Украине:
- 7 мая появилась информация о том, что "кадыровцы" грабят не только украинцев, но и оккупантов.
- 14 мая стало известно о том, что РФ бережет военных из Чечни, поэтому сразу же готова их обменивать.
- 17 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты планируют сделать чеченских боевиков "кураторами" над восстановлением Мариуполя. По его словам, россияне отдадут им контроль над городским портом и наделят их "правом мародерствовать".
- По данным ГУР, во вторжении в Украину участвовало около 2500 боевиков из Чечни. Приблизительно 100 из них были убиты, 300 – ранены, более 60 – сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию.
- Позже стало известно, что в Чечне приостановили набор кадыровцев на войну после того, как украинская разведка опубликовала личные данные почти 2500 боевиков, набранных чеченскими властями.
- 18 мая разведка Великобритании заявила о том, что двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова - Адам Делимханов, вероятно, был полевым командиром чеченских боевиков в Мариуполе.
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