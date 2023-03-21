Армия РФ сегодня в очередной раз осуществила массированные обстрелы городов Красногоровка, Часов Яр и с. Степное.

21 марта российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Донецкую область. В результате удара по населенным пунктам Очеретинской общины погибли три человека, еще четверо ранены.

"21 марта 2023 года армия РФ в очередной раз осуществила массированные обстрелы городов Красногоровка, Часов Яр и с. Степное Очеретинской ОТО. По предварительным данным, атаки велись из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Торнадо" – говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, от атак оккупационных войск в Красногоровке и Степном погиб мужчина, еще трое гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Во Часовом Яре в результате обстрела погибла супружеская пара, в дом которой попал вражеский снаряд. Один человек получил ранения.

Отмечается, что в результате ударов повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома и хозяйственные постройки. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. 18 марта 2023 года россияне ударили по Краматорску. Известно о по меньшей мере девяти раненых и двух погибших.

16 марта под вражеский обстрел попала Константиновка. Враг ударил по городу из "Ураганов" кассетными боеприпасами, в результате чего ранения получили шесть человек, в том числе иностранный волонтер.

14 марта оккупанты ударили по Курахово. Из-за обстрела без света остались более тысячи абонентов. Были повреждены многоэтажки и электростанция.

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