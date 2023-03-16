Шесть человек ранены в результате очередного обстрела российскими оккупантами Константиновки в Донецкой области.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из "Ураганов" кассетными боеприпасами — ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер. Повреждения различной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие", - заявил он.
Кириленко подчеркнул, что, несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов.
"Россияне неустанно палят из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", - отметил глава ОВА.
Ситуация в Донецкой области
В Донецкой области за прошедшие сутки российские захватчики убили одного человека и ранили еще 11. Россияне регулярно обстреливают населенные пункты области. Из-за этого украинские власти обратились к местным жителям с просьбой эвакуироваться. Для этого они могут бесплатно воспользоваться поездами.