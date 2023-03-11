В эпицентрах вражеских атак оккупантов оказались частные и многоквартирные жилые дома, отметили в Офисе генпрокурора.

Российские захватчики сегодня, 11 марта, обстреляли Константиновку и два села Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Telegram. "11 марта 2023 года ВС РФ обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" г. Константиновку, села Николаевка Краматорского района и Максимильяновка Покровского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попаданий по жилым кварталам погиб 52-летний мужчина. Еще четверо граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из раненых находится в критическом состоянии.

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"В эпицентрах атак оккупантов оказались частные и многоквартирные жилые дома, некоторые дома выгорели дотла. Получили значительные разрушения и повреждения хозяйственные сооружения, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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В Донецкой области уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои между защитниками Украины и российскими захватчиками. Эпицентром противостояния стал город Бахмут.

Несмотря на ожесточенные бои в населенном пункте по состоянию на начало марта находились мирные жители. 5 марта стало известно, что противник в Бахмуте убил одного гражданского.

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