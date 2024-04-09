Оккупанты не прекращают аэроразведку - зафиксировано пролет 249 разведывательных дронов.

На юге российская армия за боевые сутки несколько раз атаковала позиции ВСУ, потеряла более 100 солдат, и много техники, в том числе противотанковый ракетный комплекс "Штурм", но зафиксировано нехарактерное уменьшение дроновой активности в использовании FPV.

По данным Сил обороны юга, на Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма, из которых один - в районе Малой Токмачки и один - в районе Старомайорска. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил шесть штурмов наших позиций. Во время всех указанных атак, по словам украинских военных, противник понес потери и отошел на свои исходные позиции.

В общем, в течение боевых суток получено подтверждение о том, что на указанных направлениях уменьшилось на 114 оккупантов и 63 единицы вооружения и военной техники, а именно - два танка, противотанковый ракетный комплекс "Штурм", зенитно-ракетный комплекс "Бук", пуско-зарядную установку к ЗРК "Бук", 19 пушек, миномет, 33 единицы автобронетехники и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены также четыре аэрофотостанции, четыре наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения противника.

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В свою очередь оккупанты не прекращают аэроразведку - в этой операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 249 разведывательных дронов.

"В течение боевых суток оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по Запорожью, применив вероятно "Искандер-М". Атака была направлена на промышленный объект. В результате попадания погибли 4 гражданских лица, еще 8 - ранены. Повреждены здания предприятия, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, гражданские автомобили", - говорится в сообщении.

Также враг нанес три авиационных удара тактической авиацией с применением 6 управляемых авиабомб и более трех десятков неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, агрессор применил 140 FPV-дронов, 11 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 235 осколочных боеприпасов.

"Зафиксировано нехарактерное уменьшение дроновой активности в использовании FPV - в 2,5 раза, по сравнению с предыдущими днями. Однако, даже уменьшенным количеством враг наносит поражения и гражданскому населению. В результате применения FPV-дрона и сброса осколочного боеприпаса на Херсонщине ранены 2 гражданских лица. Повреждены частные дома", - отмечают в Силах обороны.

Российские войска 5 раз ударили из артиллерии по Херсону, дважды по Антоновке и Тягинке. Обстреляны Никольское, Станислав, Садовое, Белозерка, Зеленовка, Монастырское, Дарьевка, Гавриловка, Новоберислав, Качкаровка и Монастырское. На Николаевщине обстрелян из артиллерии город Очаков, акватория Очаковской громады и Куцурубская громада, на Днепропетровщине - Никополь, Марганецкая и Покровская громады, на Запорожье - Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Левадное, Преображенка, Лукьяновское, Малиновка, Новоданиловка, Степное и Вербово.

В результате артобстрелов ранены два гражданских лица (на Днепропетровщине), повреждены административные здания, частные жилые дома, хозяйственные постройки, газопровод, автомобили, линии электропередачи и т. п.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях сейчас на дежурстве отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Ситуация на фронте: что известно

Вчера, 8 апреля, Силы обороны сообщили, что на двух направлениях - Херсонском и Ореховском - российская армия за последние сутки увеличила количество попыток выбить с позиций ВСУ, в частности, на левобережье Днепра было восемь атак против предыдущих пяти.

В течение суток на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 126 оккупантов и четыре десятка единиц вооружения и военной техники. В частности, оккупанты потеряли 19 единиц автобронетехники, 16 артиллерийских систем, БпЛА "Орлан-10", два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ.

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