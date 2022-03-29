Российские ракеты летят на украинские города / REUTERS
Российские оккупанты сегодня нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области.
Об этом сообщил своем Телеграме глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
- В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства - повреждена техника, один человек ранен.
- В Павлограде попали виадук. Движение по дороге приостановлено.
- Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет.
Как сообщал УНИАН, накануне Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области.