Российские ракеты летят на украинские города / REUTERS

Российские оккупанты сегодня нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. 

Об этом сообщил своем Телеграме глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

  • В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства - повреждена техника, один человек ранен.
  • В Павлограде попали виадук. Движение по дороге приостановлено. 
  • Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет. 

Как сообщал УНИАН, накануне Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области.

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