Известно об одном раненом.

Российские оккупанты сегодня нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области.

Об этом сообщил своем Телеграме глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства - повреждена техника, один человек ранен.

В Павлограде попали виадук. Движение по дороге приостановлено.

Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет.

Как сообщал УНИАН, накануне Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области.

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