Также уничтожено почти 40 единиц вражеской техники.

Подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что в течение текущих суток военнослужащие группировки ОС успешно отразили 7 атак врага, который понес потери. Также украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

В штабе отмечают, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ, по данным Минобороны, завершила перегруппировку для наступления на востоке и увеличила удары авиацией.

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