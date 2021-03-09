Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ допускает, что РФ рассматривает вариант "консервации" конфликта по абхазским образцу.

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе Сергей Гармаш считает, что Россия может готовить военную провокацию, цель которой - введение на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей «российских миротворцев».

Об этом Гармаш сообщил в Facebook.

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Он напомнил, что немцами и французами завершены в рамках «нормандского формата» работы над «предложениями по кластерам» – наработаны шаги, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Сейчас ожидается реакция на эти шаги Российской Федерации.

«Недовольные ситуацией в «нормандской четверке» (западными «предложениями по кластерам») и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО «российских миротворцев». Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ – готовятся к обороне», - написал Гармаш.

По его мнению, цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России германо-французские «предложения по кластерам» уже не актуальными, и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу.

«То есть, переформатирования региона в, по сути, военную базу РФ под видом обезлюдевших «ДНР/ЛНР» и возможности возобновления военных действий в любой нужный Москве момент», - предположил Гармаш.

Он считает, что раз сценарий с присоединением Украины к «ДНР/ЛНР» не получается, а геополитический фон становится неблагоприятным, - Москва «начинает играть вдолгую».

Гармаш отметил, что в нынешней ситуации важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения «миротворцев».

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Автор: Инна Андалицкая