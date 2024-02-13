Россияне могут наносить и точечные ракетные атаки, которые будут наносить существенный ущерб.

Российские захватчики постоянно держат Силы обороны Украины в напряжении и могут организовать крупную массированную ракетную атаку не обязательно на 24 февраля. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного марафона.

В частности, у нее спросили, наблюдаются ли признаки подготовки Россией крупной ракетной атаки с приближением второй годовщины полномасштабного вторжения.

"Исключать этого нельзя. Аналитика также свидетельствует о том, что не обязательно это будет привязано уже к конкретной дате. Мы наблюдали за время полнометражного вторжения, понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности", - отметила Гуменюк.

Она привела пример российских атак, которые происходили накануне Пасхи или после значимых дат, когда происходило определенное расхлаждение общества.

"Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в том числе дальнобойного, но оно потребует определенного времени на подготовку массированных атак, и не только массированная атака в конечном итоге может нанести существенный урон. Время от время мы видим это по сводкам враг осуществляет и точечные ракетные атаки, проверяя способность сил противовоздушной обороны, их расположение, переориентацию и т.д.", - сказала Гуменюк.

Ракетная атака 7 февраля - подробности

Как сообщал УНИАН, утром среды, 7 февраля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами.

По данным Генштаба ВСУ, украинским военным удалось сбить 15 из 20 ударных дронов, 26 из 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а также 3 из 3 крылатых ракет "Калибр". Не были сбиты 4 крылатые ракеты Х-22, 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300.

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