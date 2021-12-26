В случае атаки с моря ВСУ юридически не имеют права предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не выйдет на сушу.

В связи с тем, что украинские города, расположенные на побережье Азовского моря, являются наиболее уязвимыми, именно со стороны Азовского моря Россия может начать атаковать Украину.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

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Издание отмечает, что российских кораблей в Азовском море примерно в четыре раза больше, чем украинских.

"Российский флот может подойти к украинскому берегу так близко, как пожелает, что, возможно, делает юго-восточные приморские города Украины наиболее уязвимыми", — говорится в материале.

Как говорится в материале, в случае атаки с моря Вооруженные силы Украины юридически не имеют права предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не выйдет на сушу.

В статье говорится, что береговая линия Азовского моря имеет для России большую стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны районы Донбасса.

"Украинская земля вдоль моря — это то, что отделяет материковую Россию от аннексированного Крыма. Украинские портовые города Мариуполь и близлежащий Бердянск на западном берегу моря экспортируют продукцию из этого региона", — сказано в статье.

Возможное наступление РФ на Украину:

31 октября 2021 года издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

1 ноября 2021 года в Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

2 ноября 2021 года издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.