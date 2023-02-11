При этом, российские пропагандисты пытаются проецировать проблемы своей армии на украинскую сторону.

Российские оккупанты в Украине испытывают острую нехватку боеприпасов из-за проблем с обеспечением.

Из-за этого России приходится выпрашивать боеприпасы у своих стран-партнеров. Об этом сообщают Канадские вооруженные силы со ссылкой на данные своей разведки.

"Россия столкнулась с серьезной нехваткой боеприпасов во время войны, и ей пришлось обратиться к своим немногочисленным зарубежным партнерам для поддержания поставок нескольких типов боеприпасов", - говорится в сообщении.

При этом, отмечают в канадской разведке, российские пропагандисты пытаются проецировать проблемы своей армии на украинскую сторону. В частности, в России утверждают, что якобы "нехватка боеприпасов приведет к развалу Вооруженных сил Украины к концу марта".

"Российская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону. У российских сил в Украине, по всей вероятности, возникают с собственные проблемы с поставками боеприпасов", - говорится в сообщении.

В канадских вооруженных силах также добавили, что украинские военные продолжают наносить большие потери атакующим российским подразделениям, в частности в районе городов Бахмут и Угледар.

Запасы оружия в России

Как сообщал УНИАН, еще в октябре британская разведка заявляла, что оборонная промышленность России не успевает за темпами использования боеприпасов. Их запасы уменьшаются, и в будущем это приведет к ограниченным возможностям поражения конкретных целей. В частности, в отчете сказано, что РФ не способна компенсировать то количество ракет, которое расходуется для ударов по Украине.

В январе 2023 года издание CNN писало, что артобстрелы со стороны российских войск на некоторых участках фронта в Украине сократились до 75%. Это может означать, что либо Россия начала ощущать нехватку боеприпасов, либо это является частью более широкой переоценки тактики перед лицом успехов украинских контрнаступлений.

Согласно прогнозам западных аналитиков, в 2023 году Россия может полностью потратить исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или к старым запасам.

В то же время западные СМИ констатируют, что Россия продолжает производить высокоточное оружие, несмотря на наложенные санкции. Также известно о военной поддержке Путина Северной Кореей и углублением сотрудничества Кремля с иранским режимом.

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