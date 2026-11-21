Это крупнейшее из когда-либо обнаруженных в Монголии захоронений хунну.

Археологи в Монголии обнаружили грандиозную гробницу возрастом около 2000 лет: её протяженность составляет около 73 метров, а внутри найдено множество ценных артефактов. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Среди 413 обнаруженных предметов - нефритовые украшения китайской работы, серебряные изделия в корейском стиле и стеклянный сосуд, который, возможно, был привезен из самой Римской империи.

Гробница находится в Дурлиг-Нарс - древнем некрополе в восточной Монголии, который когда-то использовали хунну. Этот могущественный народ на протяжении столетий, начиная примерно с III века до н. э., доминировал на обширной территории региона. Захоронение датируется концом I или началом II века н. э. - периодом, когда влияние хунну начало ослабевать.

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Это крупнейшее из когда-либо обнаруженных в Монголии захоронений хунну. Его необычная конструкция и богатое содержимое позволяют по-новому взглянуть на то, как хунну хоронили представителей своей элиты и поддерживали связи с отдаленными цивилизациями.

Глубокое захоронение

Отмечается, что раскопки начались в 2023 году в рамках совместного проекта Национального музея Кореи, Института археологии Академии наук Монголии и Национального музея Монголии. Исследователи обнаружили масштабный погребальный комплекс общей длиной около 73 метров (включая входной коридор), центральная часть которого уходит вглубь земли почти на 15 метров.

Создание такого сооружения требовало поэтапного глубокого выкапывания грунта и возведения двух погребальных камер, расположенных одна внутри другой. Древние строители перекрыли камеры девятью слоями камня; археологам пришлось тщательно разбирать их, чтобы добраться до деревянного гроба, находившегося в центре. Масштаб и сложность гробницы указывают на то, что в ней был похоронен человек, обладавший значительным богатством и влиянием.

Прямо над центральной камерой исследователи нашли лакированную повозку - предмет, свидетельствующий о высоком социальном статусе. Тем не менее, личность человека, удостоенного столь роскошного погребения, до сих пор остается неизвестной.

413 сокровищ из гробницы

Интересно, что некоторые из 413 найденных артефактов указывают на связи с цивилизациями, находившимися далеко за пределами Монголии. Один из самых примечательных предметов - стеклянный сосуд с ручкой; по мнению исследователей, он мог быть привезен из Римской империи. Его точное происхождение пока остается неясным; ученые планируют проанализировать химический состав предмета, чтобы выяснить, где он был изготовлен. В статье сказано:

"Кроме того, на дне саркофага исследователи обнаружили 15 украшенных нефритовых дисков. По данным Национального музея Кореи, эти изделия напоминают нефритовые украшения, найденные в захоронениях эпохи китайской династии Хань, хотя их форма и более детальная гравировка отличают их от находок того периода".

Археологи также нашли серебряные элементы конской упряжи с узорами, схожими с теми, что встречались на артефактах, обнаруженных ранее в Корее. Эти предметы свидетельствуют о том, как предметы роскоши могли перемещаться по древнему миру - посредством торговли, дипломатических обменов или через посредничество других цивилизаций.

Гробница угасающей империи

Важно, что несмотря на внушительные размеры, гробница обладает одной особенностью, озадачившей исследователей: ее центральная камера расположена ближе к поверхности, чем в других элитных захоронениях хунну в центральной Монголии. В одном из ранее изученных погребений камера находится примерно на 7,6 метра глубже - возникает вопрос, почему гробница в Дурлиг-Нарс была построена иначе.

Археологи полагают, что это различие может быть связано с ослаблением политического могущества хунну в период создания гробницы. На протяжении столетий эта цивилизация доминировала на значительной части евразийских степей, однако к концу I века н. э. ее влияние начало ослабевать. Особенности конструкции гробницы могут отражать перемены, происходившие в то время в обществе хунну.

Вопрос о том, кто именно был похоронен в этой гробнице, пока остается открытым. Для проведения ДНК-анализа были собраны образцы зубов и волос; результаты исследования могут пролить свет на происхождение погребенного, а также на демографический состав общества хунну в целом.

Новости археологии

Недавно во время раскопок древней буддийской башни Тхап Нян во Вьетнаме археологи нашли бронзовую шкатулку с секретом. Эта находка возрастом около 1400 лет до сих пор остается одной из самых ценных буддийских святынь страны.

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