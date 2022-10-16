Это приведет к ограниченным возможностям поражения целей в будущем.

В понедельник, 10 октября, Россия ударила по Украине более 80 ракетами. Оборонная промышленность страны-агрессора не поспевает за темпами использования боеприпасов. Их запасы уменьшаются, и в будущем это приведет к ограниченным возможностям поражения конкретных целей.

Такими выводами поделилась британская разведка в свежем отчете о войне в Украине.

"10 октября 2022 года Россия, вероятно, выпустила более 80 крылатых ракет по территории Украины. Президент Путин заявил, что удары были нанесены в отместку за нападение на Керченский мост. Министерство обороны Украины сообщило, что более половины снарядов были сбиты, но десятки попали в Киев и другие населенные пункты, убив мирных жителей и повредив гражданскую инфраструктуру", — сообщили в британской разведке.

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Далее в отчете сказано, что РФ не способна компенсировать то количество ракет, которое расходуется для ударов по Украине.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы в том темпе, в котором они расходуются. Эти атаки представляют собой дальнейшую деградацию запасов ракет дальнего действия России, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемый объем целей в будущем", — подытожили эксперты.

Ситуация с боеприпасами в РФ: основные подробности

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 октября сообщил, что Россия потратила две трети своего запаса высокоточных ракет. Она использовала для ударов по территории нашей страны 1844 ракеты, а осталось — еще 609.

Похожими данными поделился секретарь СНБО Алексей Данилов: "Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля".

По словам военного эксперта Олега Жданова, у России может быть еще достаточно советских ракет. В СССР соблюдалась секретность, и точные подсчеты боеприпасов не проводились. А договор об ограничении обычных вооружений в Европе распространялся только на европейскую часть.

РФ пытается компенсировать нехватку боеприпасов, используя резервы Беларуси. По данным Генштаба, ожидается отправка еще 13 эшелонов со снарядами из РБ в Россию.

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