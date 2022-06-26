Ночь в Донецкой области прошла под обстрелами по всей линии фронта.

Российские войска накапливают силы на Славянском направлении, они не меняют тактику и попробуют повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает "Укринформ".

"Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении. Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться ближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют на Донбассе, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города. Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в родном Мариуполе и в Северодонецке, поэтому с Славянском готовимся к любому сценарию. Но то, что мы сделали на Донбассе, оно с тактической точки зрения и нашей оборонной стратегии делает все возможное, чтобы не дать врагу использовать такую тактику, но он все равно будет ее применять. Мы готовы и будем стоять столько, сколько нужно", - сказал Кириленко.

Также он проинформировал, что ночь в Донецкой области прошла под обстрелами по всей линии фронта. Происходили обстрелы Курахово, ракетный удар по Константиновке. Сейчас там разбирают завалы, к счастью, пострадавших там нет. Прямо сейчас проходят обстрелы Авдеевки, сообщил председатель ОВА.

"А вообще вся линия - под постоянными обстрелами. К сожалению, мы к этому уже привыкли. Гражданская инфраструктура разрушается полностью врагом, Впрочем наши мужественные защитники держат оборону и враг ни в одном направлении не продвинулся", - добавил Кириленко.

Как известно, на Славянском направлении захватчики пытаются создать условия для возобновления наступления на город Славянск, ведут штурмовые действия.

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