Президент отмечает, что это также будет военным преступлением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что российские оккупанты готовятся бомбить Одессу.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Они готовятся бомбардировать Одессу. Одессу! Русские всегда приезжали в Одессу. Всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", - подчеркнул президент.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления и не оставляет надежд захватить Киев.

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