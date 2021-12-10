ЕС напомнил, что со времени проведения "нормандского" саммита прошло уже два года.

Россия из-за отказа брать на себя ответственность за начатую против Украины войну на Донбассе фактически завела в тупик переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском" формате.

Об этом говорится в произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявлении ЕС, цитирует Укринформ.

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках ТКГ, а также препятствование проведению очередной встречи в "нормандском" формате вызывает тупик в этих переговорных форматах", - отмечают в ЕС.

ЕС напомнил, что со времени проведения "нормандского" саммита прошло уже два года. Однако большинство принятых сторонами в декабре 2019-го "согласованных выводов" до сих пор не реализовано, "хотя договоренности на техническом уровне были достигнуты в рабочих группах Трехсторонней контактной группы. Впрочем, они остаются заблокированными на политическом уровне".

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Евросоюз обеспокоен ухудшением ситуации безопасности на востоке Украины из-за увеличения обстрелов со стороны боевиков и угрозой полномасштабного вторжения России.

"Любое угрожающее или дестабилизирующее поведение неприемлемо. Мы призываем Россию придерживаться имеющихся механизмов в рамках Венского документа по прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности", - подытожили в ЕС.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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Автор: Яна Ставская