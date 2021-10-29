Среди прочего, доставлены противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийским системам.

Российская Федерация доставила на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook, командование Вооруженных сил РФ в течение октября продолжало наращивать боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов после ремонта на территории России возвращено свыше 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставлено более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружений и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийским системам, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1".

Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

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Автор: Виталий Саенко